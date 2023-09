In Bamberg ist beim Startvorgang ein Kleinflugzeug abgestürzt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Weitere Details, wie etwa zu möglichen Verletzten, waren zunächst nicht bekannt. Der Flugplatz Bamberg–Breitenau liegt am Stadtrand nahe der Autobahn 73. Unter anderem waren Einsatzkräfte der Feuerwehr am Sonntagnachmittag vor Ort.