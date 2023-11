Kleinflugzeug abgestürzt - Schnee erschwert Suche

In den österreichischen Bergen ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Einsatzkräfte rückten am Samstag nach Angaben der Polizei bei winterlichem Wetter aus, um nach dem Wrack im Gebiet des Kasbergs im Bundesland Oberösterreich zu suchen. Der Schnee erschwerte die Suche, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Vorerst wurden nur erste Wrackteile im Gebiet von Grünau im Almtal gefunden, aber nicht die Absturzstelle selbst. Wie viele Menschen an Bord waren, und ob es Überlebende gab, war vorerst nicht bekannt.