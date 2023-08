Verkehr

Kleinbus mit 20 Menschen gestoppt: Fahrer unter Drogen

Bad Reichenhall / Lesedauer: 1 min

Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand. (Foto: Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild )

Die Bundespolizei hat am Grenzübergang Schwarzbach in Bad Reichenhall einen Kleinbus mit 20 Insassen angehalten. Bis auf den 45–jährigen Fahrer hatte niemand gültige Reisedokumente bei sich, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

Veröffentlicht: 08.08.2023, 15:25 Von: Deutsche Presse-Agentur