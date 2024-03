Kleidung im Wert von Hunderttausenden Euro gestohlen

Erneut haben Diebe in Bayern Kleidung im Wert von mehreren Hunderttausend Euro aus einem Modegeschäft gestohlen. In der Nacht auf Mittwoch hätten unbekannte Kriminelle in Bamberg gezielt Designerkleidung für Damen im Wert von rund 300.000 Euro entwendet, teilte die Polizei mit. Etwa eine Woche zuvor hatten Diebe Kleidung in sechsstelligem Wert aus einem Modegeschäft in der Regensburger Innenstadt gestohlen.

Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten werde geprüft, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken am Mittwoch. Die Kripo Bamberg ermittelte.