Kriminalpolizei

Kinderpornografie: Durchsuchungen in Landshut

Landshut / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild )

In Landshut hat die Kriminalpolizei drei Wohnungen wegen des Verdachts des Besitzes und des Verbreitens von kinder- und jugendpornografischem Material durchsucht. Die Beamten suchten am Mittwoch nach Laptops, Tablets, Computern, externen Speicherplatten und Mobiltelefonen, heißt es in einer Mitteilung.

Veröffentlicht: 11.10.2023, 12:32 Von: Deutsche Presse-Agentur