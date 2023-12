Kinder finden Schreckschusswaffe in „Zu verschenken“-Kiste

Kinder haben in Niederbayern laut Polizei eine geladene Schreckschusswaffe in einer Kiste mit der Aufschrift „Zu verschenken“ gefunden. Eine Zeugin habe den Vorfall in Landshut gemeldet, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach stand die Kiste „für jedermann zugänglich“ am Sonntag im Hausgang eines Mehrfamilienhauses. Bei der Waffe habe es sich um eine Schreckschusspistole samt Kartuschenmunition gehandelt.

Wer die Kiste samt Waffe dort abgestellt hatte, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelte wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.