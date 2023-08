Landkreis Oberallgäu

Kinder finden Granate in Bachbett: Sprengung vor Ort

Burgberg/Allgäu / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Spielende Kinder haben in Schwaben im Bachbett der Iller eine verrostete Granate gefunden. Nach dem Fund im Gemeindegebiet vom Burgberg im Allgäu (Landkreis Oberallgäu) rückte am Donnerstagabend ein Sprengkommando der Polizei an und sprengte das Geschoss an Ort und Stelle.

Veröffentlicht: 25.08.2023, 14:22 Von: Deutsche Presse-Agentur