Kind von Transporter überrollt

Marktoberdorf / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. (Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Ein Vierjähriger ist in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) von einem Pakettransporter überrollt und dabei schwer verletzt worden. Als er am Dienstag von einem Parkplatz fahren wollte, habe der Fahrer des Transporters den Vorrang des Kindes missachtet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Mittwoch.

Veröffentlicht: 11.10.2023, 15:53 Von: Deutsche Presse-Agentur