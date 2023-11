Schwandorf

Kind findet Ecstasy in altem Kaugummiautomaten

Nabburg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild )

Ein Kind hat in einem alten Kaugummiautomaten eine Tüte mit Ecstasy-Pillen gefunden. Der ehemalige Kaugummiautomat in Nabburg (Landkreis Schwandorf) habe vermutlich als Versteck für Drogen gedient, so die Polizei am Freitag.

Veröffentlicht: 17.11.2023, 16:22 Von: Deutsche Presse-Agentur