Kimmich für zwei Spiele gesperrt ‐ Matthäus: „Auch passiert“

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Nationalspieler Joshua Kimmich vom Bundesligisten FC Bayern München für zwei Spiele gesperrt. Nach seiner Roten Karte in der vierten Minute beim 8:0 des deutschen Rekordmeisters am Samstag gegen Darmstadt 98 fehlt der 28-Jährige damit nicht nur im Topspiel bei Borussia Dortmund am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky), sondern auch im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am 11. November.

Kimmich hatte seinen Gegenspieler Marvin Mehlem nach einer unsauberen Ballannahme kurz vor dem eigenen Strafraum zu Boden gezogen. Schiedsrichter Martin Petersen stellte den Mittelfeldspieler für seine Notbremse frühzeitig vom Platz. „Ein Fehler wie der von Joshua Kimmich gegen Darmstadt kann passieren und ist mir auch schon passiert“, schrieb Deutschlands Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne. „Gegen Darmstadt hat Kimmichs Platzverweis keinen Schaden angerichtet. Er könnte aber noch Schaden anrichten, denn Kimmich fehlt am kommenden Samstag im Topspiel in Dortmund. Er hat in den vergangenen Wochen überragend gespielt und auf seiner Position hat der FC Bayern sowieso Probleme.“

„Es ist schade, dass Joshua Kimmich gesperrt sein wird“, sagte Uli Hoeneß am Montag im Rahmen einer Benefizveranstaltung des Fußball-Rekordmeisters. „Dennoch: Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit überragend gespielt“, sagte der Ehrenpräsident über das Darmstadt-Spiel. „Es hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. So stelle ich mir den FC Bayern immer vor. Ich hoffe, dass wir die Dortmunder am Samstag auch entsprechend unter Druck setzen können“