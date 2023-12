Wissenschaft

Kieferfragmente vom Höhlenbären: Weitere Funde

Das Foto zeigt den Eckzahn eines Höhlenbären. (Foto: Archäologischer Service Tschuch/BLfD/dpa )

Fast ein ganzes Höhlenbären-Skelett, Tausende Tierknochen und Steinzeit-Werkzeuge - bei erneuten Grabungen in Mittelfranken haben Fachleute weitere Funde gemacht, die auf einen Rastplatz der Menschen in der Altsteinzeit hinweisen. Besonders interessant für die Wissenschaft seien sieben erstaunlich gut erhaltene Kieferfragmente von Höhlenbären, teilte das bayerische Landesamtes für Denkmalpflege am Montag in München mit.

Veröffentlicht: 11.12.2023, 12:58 Von: Deutsche Presse-Agentur