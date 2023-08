Unwetter

Kempten ist deutsche Blitzhauptstadt 2022

München / Lesedauer: 2 min

Ein Gewitter zieht in den Abendstunden mit Blitzen über die Dächer von München. (Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild )

Nirgends in Deutschland gab es 2022 mehr Blitze pro Quadratkilometer als in der kreisfreien Stadt Kempten. Die vier Landkreise mit den nächsthöheren Blitzdichten liegen ebenfalls in Bayern — aber auch die Stadt mit der zweitniedrigsten.

Veröffentlicht: 14.08.2023, 05:55 Von: Deutsche Presse-Agentur