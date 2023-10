Demonstrationen

Keine pro-palästinensische Demo nach Verbot in München

München



Anders als am Freitag ist das Verbot einer pro-palästinensischen Demonstration am Samstag in München eingehalten worden. „Es war gar nichts“, berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Nachmittag.

Veröffentlicht: 14.10.2023, 16:39 Von: Deutsche Presse-Agentur