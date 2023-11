Oberbayern und Niederbayern

Keine Kfz-Zulassung wegen Störung in mehreren Ämtern

München / Lesedauer: 1 min

Ein Schild weist den Weg zu einer Zulassungsstelle. (Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild )

Zahlreiche Menschen in Bayern konnten wegen einer landesweiten IT-Panne am Donnerstag ihre Fahrzeuge nicht zulassen. Grund dafür war eine technische Störung bei der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB), die nach eigener Aussage Dienste für einen Großteil der Verkehrsbehörden bereitstellt.

Veröffentlicht: 09.11.2023, 16:01 Von: Deutsche Presse-Agentur