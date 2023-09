Niederbayern

Katze angeschossen: Polizei ermittelt wegen Tierquälerei

Regen / Lesedauer: 1 min

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium. (Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild )

Gegen einen Unbekannten, der eine Katze mit einem Luftgewehr in Regen angeschossen hat, hat die Polizei Ermittlungen wegen Tierquälerei und Sachbeschädigung aufgenommen. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, sei das Tier bereits am Abend des 1.

Veröffentlicht: 30.09.2023, 21:52 Von: Deutsche Presse-Agentur