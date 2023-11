Kastanienbaum mit Säure beschädigt: Polizei sucht Täter

Mit Säure hat ein Unbekannter einen Kastanienbaum im Landkreis Main-Spessart beschädigt. Das sei bereits der zweite Säureangriff auf Kastanien in Karlstadt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Ein bereits im Oktober beschädigter Baum starb dadurch und wurde gefällt. Wahrscheinlich habe der bislang unbekannte Täter Essig am Boden verteilt, vermuten die Ermittler. Ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs habe der Polizei mitgeteilt, dass der Baum nun möglicherweise auch gefällt werden müsse.