IAA

Kanzler Scholz lobt Stärke der deutschen Autoindustrie

München / Lesedauer: 2 min

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Eröffnung der IAA in München. (Foto: Sven Hoppe/dpa )

Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei der Eröffnung der IAA am Dienstag in München die Innovationsfähigkeit der deutschen Autobauer und Zulieferer gelobt. „Die Wettbewerbsfähigkeit der Autoindustrie in Deutschland steht außer Frage“, sagte Scholz mit Blick auf die vielen chinesischen Autobauer, die erstmals auf der Automesse auftreten und nun auch in Deutschland Fuß fassen wollen.

Veröffentlicht: 05.09.2023, 02:32 Von: Deutsche Presse-Agentur