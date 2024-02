Kaniber zieht am Nockherberg ein: Gedoubelt von Judith Toth

Auf dem Nockherberg zieht heuer erstmals Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ein. Die CSU-Politikerin bekommt bei dem traditionellen Starkbieranstich am 28. Februar zum ersten Mal eine Rolle im Singspiel, wie die Paulaner Brauerei mitteilte. Schauspielerin Judith Toth wird auf der Salvator-Bühne stehen und die CSU-Politikerin doubeln. Am Donnerstag stellte sich Toth gemeinsam mit dem bewährten Nockherberg-Ensemble vor.

Das Singspiel folgt auf die traditionelle Fastenpredigt. Hier von einem Schauspieler-Double dargestellt und „derbleckt“ - parodiert und verspottet - zu werden, gilt für die „Derbleckten“ als Ehre.

„Ich freue mich riesig auf meinen ersten Auftritt am Nockherberg und beim Politikerderblecken“, sagte Toth. Kaniber sei „eine tolle Rollenvorlage“. Immerhin hat die Ministerin ein breites Themenspektrum - von den Bauernprotesten über den Wolf bis hin zu Klimawandel und tiergerechter Haltung. „Ich gehe mit viel Spaß, aber auch Respekt an die Aufgabe heran. In den vergangenen Wochen habe ich Gestik und Mimik von Frau Kaniber ausgiebig studiert“ sagte die 42-jährige Toth, die wie Kaniber aus Oberbayern stammt. Nun freue sie sich auf die Proben - und natürlich auf den Auftritt am 28. Februar.

Toth studierte in München Schauspiel und ist seitdem auf Theaterbühnen wie dem Bayerischen Staatsschauspiel und dem Münchner Metropoltheater zu sehen. Zudem hatte und hat sie Film- und Fernsehauftritte, etwa in der ARD-Heimatreihe „Daheim in den Bergen“.