Kanes Frau Katie feiert Babyparty in London

Harry Kanes Ehefrau Katie hat kurz vor der Geburt ihres vierten Kindes eine Babyparty gefeiert. Auf Instagram postete sie Fotos, die sie mit ihren beiden Töchtern und mehr als einem Dutzend Frauen zeigen. Laut Ortsangabe fand die Party unter dem Motto „One more to adore, baby number four“ (etwa: Noch eins zum Anhimmeln — Baby Nummer vier) im einem Fünf–Sterne–Hotel in London statt.

Gepostet wurden die Bilder am Sonntag, zwei Tage nachdem ihr Ehemann Harry beim 4:0–Sieg des FC Bayern über Werder Bremen sein erstes Bundesliga–Tor geschossen hatte. Wann die Party stattfand, ging aus dem Instagram–Post aber nicht hervor.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft hatte seiner Jugendliebe Katie Goodland 2017 den Heiratsantrag gemacht und sie zwei Jahre später geheiratet. Das Paar hat drei Kinder. Im März machten die Kanes öffentlich, dass nach Ivy, Vivienne und Louis weiterer Nachwuchs erwartet wird.