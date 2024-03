Kane und Dier treffen Ex-Kollegen wieder

Harry Kane und Eric Dier dürfen sich auf ein Wiedersehen mit den ehemaligen Kollegen freuen. Der FC Bayern München wird am 10. August (18.30 Uhr) zu einem Freundschaftsspiel bei Tottenham Hotspur antreten. Das teilten die Fußball-Clubs am Mittwoch mit.

Das letzte sportliche Aufeinandertreffen zwischen Bayern und Tottenham fand in der Spielzeit 2019/20 in der Gruppenphase der Champions League statt. Die Münchner gewannen die erste Partie in England 7:2 und die zweite in der Allianz Arena 3:1.

Stürmer Kane war vor der Saison als Königstransfer von Tottenham nach München gewechselt. Innenverteidiger Dier war im Winter gefolgt.