Kane mit Applaus von den Bayern–Fans empfangen

Topstar Harry Kane ist vor dem Supercup mit Applaus von den Fans des FC Bayern empfangen worden. Der 30–Jährige winkte am Samstagabend vor der Partie gegen RB Leipzig (20.45 Uhr/Sky und Sat.1), als er mit seinen Teamkollegen den Rasen der Münchner Allianz Arena betrat. Die Anhänger des Fußball–Rekordmeisters sangen: „Harry's on fire“. Kane steht im Kader der Bayern und könnte in der Partie gegen den DFB–Pokalsieger keine 24 Stunden nach seiner Verpflichtung gleich zum Einsatz kommen.

„Ich finde es großartig“, sagte der langjährige deutsche Nationalspieler Stefan Kuntz in seiner Rolle als Sat.1–Experte. „Der Bundesliga tut er auf jeden Fall gut, Bayern wird er guttun“. Es „passe alles“. Die Bayern hatten den Transfer am Samstagmorgen offiziell bekannt gegeben.