Kane beim Medizincheck: Einsatz im Supercup möglich

Der Münchner Wunschstürmer Harry Kane soll einem Bericht zufolge bereits am Freitag den Medizincheck beim FC Bayern absolvieren. Der 30–Jährige könnte schon am Samstag im Supercup gegen RB Leipzig zum Einsatz kommen, wie der TV–Sender Sky am Freitagmorgen meldete. Kane soll sich zuvor mit dem deutschen Fußball–Meister nach Informationen von Sky und des Portals „The Athletic“ auf einen Vierjahresvertrag geeinigt haben. Damit steht der wochenlange Transferpoker um den Kapitän der englischen Nationalmannschaft vor dem Abschluss.

Kanes bisheriger Club Tottenham Hotspur und der FC Bayern hatten sich zuvor auf eine Ablösesumme von mehr als 100 Millionen Euro geeinigt. Anschließend hatten mehrere Medien berichtet, der Kapitän der Three Lions zögere nun doch mit einer Zusage an die Münchner. In der Nacht berichtete „The Athletic“ dann von der Zusage des Torjägers, die auch Sky vermeldete. Kane wollte seine Zukunft Medienberichten zufolge vor dem Saisonstart in der Premier League an diesem Wochenende geklärt haben.