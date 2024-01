„Kaiser“-Wetter bei Einstimmung aufs Beckenbauer-Gedenken

Mit musikalischer Einstimmung durch eine Blaskapelle, den berühmten Tölzer Knabenchor und den Saxophonisten Noah Fischer sind tausende Besucher in der Allianz Arena auf die große Gedenkfeier des FC Bayern für Franz Beckenbauer eingestimmt worden. Eine gute Stunde vor dem offiziellen Beginn der Trauerfeier riss am Freitag zudem der Himmel über München auf: Kaiser-Wetter um den Gefrierpunkt am Tag des Abschieds vom Fußball-„Kaiser“ Beckenbauer - das passte. Beckenbauer war am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorben.

In der Nordkurve ist eine riesige Bühne errichtet worden. Dort sollen später etwa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß Reden halten. Am Mittelkreis auf dem Rasen liegt ein Banner, das Beckenbauer im Trikot mit der Nummer 5 zeigt. Daneben liegen Gedenk-Kränze, darunter nach Angaben des FC Bayern auch von anderen Fußballvereinen wie dem FC Barcelona oder dem FC Liverpool.

Zwölf Tage nach dem Tod von Beckenbauer und eine Woche nach dessen Begräbnis im engsten Familienkreis würdigte der deutsche Rekordmeister das Leben und Wirken Beckenbauers, der als Spieler, Trainer und langjähriger Präsident den Verein prägte und mit zu Weltruhm verhalf.

Zu den zahlreichen Ehrengästen der Feier soll auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gehören. Neben DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Bundestrainer Julian Nagelsmann wollen mehrere deutsche Weltmeister-Generationen um Günter Netzer und Paul Breitner (1974), Lothar Matthäus und Rudi Völler (1990) sowie Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger (2014) ebenfalls Abschied vom „Kaiser“ nehmen. Das Männer- und das Frauen-Team des FC Bayern sollen dem Gedenken ebenfalls geschlossen beiwohnen.