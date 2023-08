Jungheinrich übernimmt Robotikfirma Magazino ganz

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich will sich mit der Komplettübernahme einer Beteiligung im Bereich Software und Lagerautomatisierung stärken. So erwerben die Hamburger die restlichen Anteile am Münchener Robotikunternehmen Magazino komplett, wie sie am Mittwoch mitteilten. Zuletzt besaß Jungheinrich 21,7 Prozent an der Firma, die mit rund 130 Beschäftigten Technik für Logistikroboter anbietet.

Über finanzielle Details haben Jungheinrich und die verkaufenden Mitgesellschafter, darunter Cellcom, Fiege Logistik und Körber, Stillschweigen vereinbart. Jungheinrich will die Software– und Entwicklungskompetenz von Magazino mit dem Zukauf künftig stärker nutzen. Das bisherige Management von Magazino bleibt an Bord.