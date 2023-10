Junger Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Bei einem frontalen Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 16-jähriger Motorradfahrer in Niederbayern schwer verletzt worden. Der 48-jährige Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der Autofahrer am Samstagabend in Fürsteneck (Landkreis Freyung-Grafenau) auf die Fahrbahn des Motorradfahrers, der ihm entgegen kam. Demnach konnte der Motorradfahrer nicht mehr ausweichen und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Autofahrer war nach Polizeiangaben leicht alkoholisiert. Ihm wurde deshalb Blut abgenommen. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Gefährdung im Straßenverkehr.