Junger Mann soll Polizistin ins Gesicht geschlagen haben

Vor einer Diskothek in Schwaben soll ein junger Mann bei einem Streit einer Polizistin ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem soll er versucht haben, einen anderen Beamten mit einem Kopfstoß zu treffen, teilte die Polizei mit. Zuvor soll sich der 19-Jährige in der Nacht zum Samstag mit einem 18-Jährigen eine körperliche Auseinandersetzung vor der Diskothek in Lauingen (Landkreis Dillingen an der Donau) geliefert haben. Ein Freund des jungen Mannes soll zudem die Beamten beleidigt haben. Beide verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam.