Junge will nicht Vokabeln lernen und löst Suchaktion aus

Ein Junge, der seine Vokabeln nicht lernen wollte, hat in der Oberpfalz einen größeren Sucheinsatz der Polizei ausgelöst. Der Schüler habe in Arnschwang nahe der tschechischen Grenze mit seinem Vater wegen der Lernverweigerung gestritten und daraufhin „leicht bekleidet“ das Haus verlassen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Etwa eineinhalb Stunden später habe der Vater am Mittwoch die Polizei gerufen.

Die Beamten suchten daraufhin unter anderem mit einem Polizeihund und einem Hubschrauber nach dem Zehnjährigen. Letztlich habe eine Streife das Kind in der Nähe seines Elternhauses entdeckt.

Der Junge habe daraufhin gesagt, dass er sich versteckt habe, als er das Großaufgebot der Polizei nach ihm suchen sah. Aus Angst, dass er Ärger bekommen könnte, sei er nicht nach Hause gekommen. Erst als ihm die Kälte zugesetzt habe, habe er das „Versteckspiel“ nicht mehr ausgehalten.