Oberbayern

Junge steckt mit Finger in Elektroboot-Lenkrad fest

Prien am Chiemsee / Lesedauer: 1 min

Ein Leuchtkasten mit einem roten Kreuz hängt vor der Notaufnahme eines Krankenhauses. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Ein Junge aus Tschechien ist bei einer Schulfahrt mit seiner Klasse am Chiemsee in eine missliche Lage geraten: Sein Finger steckte im Lenkrad eines Boots fest. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, machten die tschechischen Schülerinnen und Schüler am Donnerstag einen Ausflug nach Prien am Chiemsee (Landkreis Rosenheim), um mit Elektrobooten auf dem See zu fahren.

Veröffentlicht: 29.09.2023, 12:05 Von: Deutsche Presse-Agentur