Jugendlicher von zwei Unbekannten angegriffen

Ein Jugendlicher ist in Ainring (Berchtesgadener Land) von zwei Unbekannten angegriffen worden. Die Täter hätten den 17-Jährigen am Mittwochabend dazu aufgefordert, anzuhalten und ihn kurz darauf geschlagen, teilte die Polizei mit. Nach der gefährlichen Körperverletzung seien sie in ein nahe gelegenes Waldstück geflüchtet. Den Angaben zufolge handelte es sich um zwei Männer, die etwa 1,75 Meter groß und in Schwarz gekleidet waren.