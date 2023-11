Jugendlicher konsumiert Lachgas und stürzt vor Zug

Ein 16-Jähriger ist an einem Münchner Bahnhof ins Gleis gestützt und von einer einfahrenden S-Bahn erfasst worden. Der Jugendliche soll am Dienstag mit einem 18-Jährigen am Bahnsteig Lachgas konsumiert haben, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei von Mittwoch. Die Ermittler fanden am Gleis eine Flasche des Gases, das teilweise als Rauschmittel genutzt wird. Der 16-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen einem mit etwa 40 Kilometer pro Stunde einfahrenden Zug entgegengelaufen und aus zunächst unbekannten Gründen ins Straucheln geraten. Er stürzte zwischen zwei Zugteile und wurde vom hinteren Teil der Bahn erfasst und überrollt.

Einsatzkräfte bargen den Jugendlichen mit einem Rettungsbrett, wie die Feuerwehr mitteilte. Er wurde noch am Bahnhof von einem Notarzt versorgt und mit schweren Verletzungen am Bein ins Krankenhaus gebracht.