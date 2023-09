Oberpfalz

Jugendlicher in einer Nacht dreimal betrunken erwischt

Regensburg / Lesedauer: 1 min

E-Scooter stehen nebeneinander. (Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild )

Polizisten in Regensburg haben in einer Nacht gleich dreimal einen 18-Jährigen betrunken auf einem E-Scooter gestoppt. Die Beamten hätten dem jungen Mann in der Nacht auf Freitag jedes Mal verboten weiterzufahren, teilte die Polizei mit.

Veröffentlicht: 29.09.2023, 13:08 Von: Deutsche Presse-Agentur