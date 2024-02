Jugendliche versprühen Pfefferspray in Schule - 15 Verletzte

15 Kinder und Jugendliche sind an einer Schule in Cham durch Pfefferspray leicht verletzt worden - drei davon kamen ins Krankenhaus. Zwei Jugendliche versprühten das Spray am Dienstag in der Aula, woraufhin mehrere Menschen über Augenreizungen klagten, wie es in einer Mitteilung der Polizei von Mittwoch heißt. Der Rettungsdienst war unter anderem mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Gegen die beiden Jugendlichen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt.