Kriminalität

Jugendliche rauben 14–Jährigem Baseballcap und bedrohen ihn

München / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. (Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild )

Ein 14–Jähriger ist in München von einer Gruppe Jugendlicher bedroht und seiner Baseballcap beraubt worden. Sechs Unbekannte hätten ihn an einer Bushaltestelle am Ostbahnhof angesprochen und seine Mütze haben wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Veröffentlicht: 23.08.2023, 13:59 Von: Deutsche Presse-Agentur