Neustadt an der Aisch

Jugendliche nachts maskiert mit Spielzeugwaffen unterwegs

Neustadt an der Aisch / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Zwei Jugendliche sind in der Nacht zum Sonntag maskiert mit Spielzeugwaffen in Mittelfranken unterwegs gewesen. Ein Zeuge sah die beiden mit einer Pistole auf dem Festplatz in Neustadt an der Aisch und verständigte die Beamten, teilte die Polizei am Montag mit.

Veröffentlicht: 07.08.2023, 13:16 Von: Deutsche Presse-Agentur