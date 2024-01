Kriminalität

Jugendliche mit vermeintlichen Schusswaffen: Polizeieinsatz

Viechtach / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Zwei Jugendliche mit vermeintlichen Schusswaffen haben im Landkreis Regen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Zeuge habe die Jugendlichen am Sonntag am Waldrand in Viechtach gesehen, teilte die Polizei am Montag mit.