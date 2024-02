Jugendliche mit Einhandmesser bedroht

Mit einem Einhandmesser hat eine 15-Jährige zwei Jugendliche in einem Hinterhof einer Sozialeinrichtung in München bedroht. Ihr 18 Jahre alter Begleiter soll die beiden schon zuvor an anderer Stelle bedroht haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ob dabei jedoch auch das Messer involviert war, wurde zunächst noch ermittelt. Ein Betreuer konnte die Situation im Hinterhof am Montag schließlich auflösen.

Die Polizei konnte die Tatverdächtigen wenig später festnehmen. Sie wurden wegen Bedrohung angezeigt und nach Ende der Sachbearbeitung entlassen. Gegen die 15-Jährige wird darüber hinaus wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz ermittelt. Die 16 und 14 Jahre alten Opfer der Bedrohung blieben unverletzt.