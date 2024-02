Jugendliche in Bayreuth zeigen Passanten Hitlergruß

Eine Gruppe Jugendlicher soll in Bayreuth mehrere Passanten angepöbelt und ihnen den Hitlergruß gezeigt haben. Die etwa sechs Heranwachsenden seien außerdem durch rechtsextreme Äußerungen aufgefallen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als die Beamten eintrafen, seien sie bereits wieder weg gewesen. Wie viele Menschen am vergangenen Freitagabend von den Pöbeleien betroffen waren, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und sucht Zeugen.