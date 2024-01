Jugendliche berauben 15-Jährigen und verletzen ihn schwer

Drei Jugendliche sollen einen 15-Jährigen an einer Münchner S-Bahn Haltestelle erst beraubt und ihn dann mit Schlägen und Tritten schwer verletzt haben. Der 15-Jährigen befindet sich nach dem Vorfall am Samstag mit diversen Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die drei Jugendlichen, ein 17-Jähriger und zwei 14-Jährige, gelten auch als tatverdächtig, einen 16-Jährigen in München ausgeraubt zu haben. Das Kommissariat für Raubdelikte ermittelt in beiden Fällen.