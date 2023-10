Angriff

Jugendliche bedrohen Schüler in der Oberpfalz mit Messer

Neumarkt / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. (Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild )

Zwei 16-Jährige sollen in Neumarkt in der Oberpfalz versucht haben, zwei Schüler auszurauben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen die Jugendlichen am Freitagmittag die 12 und 13 Jahre alten Jungen mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben.

Veröffentlicht: 30.10.2023, 13:16 Von: Deutsche Presse-Agentur