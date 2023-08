Polizeieinsatz

Jugendliche als „weiße Frau“ verkleidet

Ebersberg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Mitternacht, Kapelle, weißes Nachthemd: Eine Legende über den Eberswalder Forst hat in der Nacht auf Montag für mehrere Meldungen bei der Polizei in Oberbayern gesorgt. Eine 17–Jährige war verkleidet als „weiße Frau“ in Ebersberg unterwegs, um die „gruselige Stimmung bei Nacht“ auszutesten, zitiert sie die Polizei in einer Mitteilung vom Montag.

Veröffentlicht: 21.08.2023, 11:42 Von: Deutsche Presse-Agentur