Jugendgruppe trifft auf Wespennest: Feuerwehreinsatz

Weil sie auf ein Dach geklettert und dort auf ein Wespennest gestoßen sind, mussten Feuerwehrleute in Ingolstadt vier Jugendliche retten. Wie die Einsatzkräfte am Donnerstag mitteilten, war es am Mittwoch zu einem „massiven Angriff“ der Wespen auf das Quartett mit mehreren Stichen gekommen. In ihrer Verzweiflung seien die Jugendlichen auf einen Mauervorsprung in etwa acht Metern Höhe geflüchtet, von wo Feuerwehrleute ihnen über eine Leiter den Abstieg ermöglichten. Die vier Jugendlichen wurden den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht.