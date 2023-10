Jüdisches Museum nicht bei Museumsnacht in München dabei

Das Jüdische Museum in München hat seine Teilnahme an der Langen Nacht der Museen eigenen Angaben zufolge aus Sicherheitsgründen abgesagt. Hintergrund ist der Hamas-Terrorangriff auf Israel. Am Samstag, 14. Oktober, von 18.00 bis 01.00 Uhr hätte das Jüdische Museum für Nachtschwärmer geöffnet sein sollen.

Konkrete Hinweise auf eine Bedrohungssituation habe es nicht gegeben, sagt Museumsdirektor Bernhard Purin am Donnerstagabend. Angesichts des erwarteten Besucheransturms habe sich das Museum aber entschieden, an der Veranstaltung nicht teilzunehmen. In den vergangenen Jahren hätten jeweils etwa 2500 Menschen während der Museumsnacht das Jüdische Museum besucht.

An der Langen Nacht der Museen beteiligen sich nach städtischen Angaben rund 90 Museen, Galerien und Kirchen.