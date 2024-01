Kultur

Jodler-Chor eröffnet Kulturhauptstadt-Jahr im Salzkammergut

Bad Ischl / Lesedauer: 1 min

Bad Ischl an der Traun. (Foto: He Canling/XinHua/dpa )

Mit tausendstimmigen Jodelgesang hat die österreichische Alpenregion Salzkammergut offiziell das Europäische Kulturhauptstadt-Jahr 2024 eröffnet. In der ehemaligen kaiserlichen Urlaubsstadt Bad Ischl stimmte ein riesiger Chor am Samstagabend eine moderne Version dieser uralten Gesangstechnik an und schuf so eine schwebende Klangwolke, bevor er zu traditionellem Jodelgesang wechselte.