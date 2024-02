Jahrestag des Ukraine-Kriegsbeginns: Demos im Freistaat

Zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wollen sich auch in Bayern am Samstag zahlreiche Menschen versammeln. In München (14.00 Uhr) ist auf dem Marienplatz eine Demonstration unter dem Motto „Gemeinsam gegen den Krieg - 2 Jahre des großen Krieges“ geplant. Nach Angaben der Stadt werden bis zu 3000 Menschen erwartet. Zu einer zweiten Kundgebung in der Landeshauptstadt zur „Erinnerung an Kriegsopfer in der Ukraine“ sind demnach bis zu 100 Menschen angekündigt.

Weitere Kundgebungen soll es etwa in Nürnberg geben. In der Frankenmetropole wollen der Stadt zufolge bis zu 1500 Menschen auf dem Kornmarkt (12.00 Uhr) ihre Solidarität mit der Ukraine bekunden. Bei einer weiteren Versammlung (15.00 Uhr) auf dem Platz in der Innenstadt werden ebenso mehrere Hundert Teilnehmer erwartet.

Am 24. Februar 2022 hatte Russland mit einem Angriff auf die benachbarte Ukraine begonnen. In zahlreichen deutschen Städten wollen Menschen anlässlich des zweiten Jahrestags des Kriegsbeginns und in Solidarität mit der Ukraine auf die Straße gehen.