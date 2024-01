Jahn Regensburgs Trainer Enochs: „Tolle Ausgangssituation“

Tabellenführer Jahn Regensburg gibt sich vor dem Start der Restsaison in der 3. Fußball-Liga zuversichtlich. „Dass wir uns 45 Punkte erarbeitet haben, ist eine tolle Ausgangssituation“, sagte Jahn-Trainer Joe Enochs der Deutschen Presse-Agentur angesprochen auf einen möglichen direkten Wiederaufstieg. „Aber ich bleibe dabei: Wir schauen von Spiel zu Spiel“, betonte der 52-Jährige.

Der Zweitliga-Absteiger führt mit zwei Punkten vor Verfolger Dynamo Dresden die Tabelle an. Für Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer sind die Breite des Kaders sowie die starke Defensive des Teams die Erfolgsfaktoren. Kein anderes Team in der Liga hat weniger Gegentreffer kassiert als die Regensburger, deren Abwehr in 20 Spielen nur 17 Mal bezwungen werden konnte. Dass die neu zusammengestellte Mannschaft so gut funktioniere, sei auch der Scouting-Abteilung zu verdanken, sagte Beierlorzer, der einst schon als Trainer erfolgreich für die Oberpfälzer gearbeitet hatte.

Das Team von Enochs empfängt am Samstag (14.00 Uhr/Magentasport) den SC Verl, der im oberen Tabellendrittel steht.