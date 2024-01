Jagdhund soll Frau und Hund angegriffen und verletzt haben

Ein Jagdhund soll in Thurmansbang (Landkreis Freyung-Grafenau) eine Frau und ihren Hund attackiert und verletzt haben. Ihr Ehemann, der ebenfalls bei dem Vorfall dabei war, erstattete Anzeige, wie die Polizei mitteilte. Er gab an, dass das Ehepaar am Samstag gemeinsam mit dem Hund im Wald unterwegs war, als ein anderer, nicht angeleinter Hund angriff. Der verletzte Hund der Eheleute musste den Angaben zufolge operiert werden, heißt es weiter. Weitere Details zu den Verletzungen der Frau waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.