3. Liga

Jacobacci-Appell: „Bodenständig und demütig bleiben“

München / Lesedauer: 1 min

Maurizio Jacobacci, TSV 1860-Trainer. (Foto: Peter Kneffel/dpa )

1860 München will in der 3. Liga in Köln gewinnen und sich im Klassement weiter verbessern. Vor der Reise ins Rheinland richtete der Coach einen deutlichen Appell an Verein, Fans und Umfeld.

Veröffentlicht: 26.10.2023, 16:05 Von: Deutsche Presse-Agentur