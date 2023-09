Deutsche Eishockey Liga

Jacksons Nachfolger Söderholm modernisiert EHC München

München / Lesedauer: 2 min

Deutschlands Trainer Toni Söderholm nach dem Spiel. (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild )

Toni Söderholm hat ein schweres Erbe angetreten. Der Finne ist Nachfolger von Don Jackson als Eishockey–Trainer in München — einen erfolgreicheren Coach in der DEL gibt es nicht. Was bringt der Neue?

Veröffentlicht: 13.09.2023, 07:03 Von: Deutsche Presse-Agentur