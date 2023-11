Landkreis Ansbach

Israel-Flagge mit Eiern beworfen: Jugendliche in Gewahrsam

Neuendettelsau / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Zwei Jugendliche sollen in Mittelfranken eine Israel-Flagge an einem Wohnhaus mit Eiern beworfen haben. Ein 48-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Neuendettelsau (Landkreis Ansbach) hatte die beiden 15-Jährigen am Dienstagabend beobachtet, wie sie Eier auf die Flagge warfen, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte.

Veröffentlicht: 02.11.2023, 16:25 Von: Deutsche Presse-Agentur