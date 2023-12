Islamistischer Anschlag auf Kirche geplant: Urteil

Wegen islamistisch motivierter Anschlagspläne auf eine Kirche in Schweden hat das Oberlandesgericht in Hamburg einen 29-Jährigen zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Syrer erhielt vier Jahre und neun Monate Haft. Er wurde am Dienstag wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie wegen Terrorismusfinanzierung verurteilt, wie der Vorsitzende Richter Norbert Sakuth verkündete. Sein jüngerer Bruder, der in Bayern lebt, bekam wegen Beihilfe zur Terrorismusfinanzierung ein Jahr Haft auf Bewährung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der 29-jährige, in Hamburg lebende Mann hatte sich nach Überzeugung des Gerichts spätestens im Frühjahr dieses Jahres zu einem Anschlag mit einem Sprengstoffgürtel entschieden. Er hatte bereits verschiedene Materialien für die Herstellung bestellt, etwa Harnstoffdünger und Zitronensäure. Ein genaues Ziel und ein Zeitpunkt für den Anschlag standen noch nicht fest.

Bei der Bestellung der Materialien soll er von seinem 24-jährigen Bruder unterstützt worden sein. Der in Kempten im Allgäu lebende Mann habe selbst aber keine dschihadistisch-islamistische Weltanschauung, sagte der Richter.